Arriva in Molise il telegiornale nella lingua dei segni, presentazione il 19 febbraio. Petescia: “Si avvera un sogno”

Notizie dal Molise in un telegiornale nella lingua italiana dei segni, confezionato da una redazione composta da quattro giovani laureati, tre all’Università del Molise e uno all’Università di Teramo, con invalidità riconosciuta all’80% e differenti tipologie di disabilità: è l’iniziativa del gruppo editoriale dell’emittente Telemolise che ha assunto i giovani appositamente per il progetto “di straordinaria valenza sociale e culturale”, come evidenziano il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, Vincenzo Cimino, l’editore Quintino Pallante e il direttore dell’emittente, Manuela Petescia.

Non c’è solo il carattere innovativo del prodotto editoriale, volto a favorire l’accesso all’informazione per le persone sorde: obiettivo del gruppo editoriale non è “offrire una rappresentazione assistenziale o simbolica dell’inclusione, bensì promuovere un’inclusione concreta, visibile e gratificante, fondata sul riconoscimento delle competenze, sulla dignità del lavoro e sulla giusta retribuzione delle professionalità coinvolte”. “È un progetto che porto nel cuore da moltissimo tempo – spiega Manuela Petescia – e che ho inseguito con convinzione, aspettando che maturassero le condizioni giuste per realizzarlo. Oggi sono profondamente felice e grata all’editore Quintino Pallante, perché per me si avvera un sogno”.

Proprio l’editore dell’emittente commenta: “Sono onorato di aver contribuito a creare un servizio realmente fruibile dalle persone sorde e il fatto che sia realizzato da giovani con disabilità conferma ancora una volta il grande servizio pubblico che Telemolise offre da sempre e con notevoli sacrifici”.

“È motivo di grande soddisfazione – evidenzia il rettore dell’Università del Molise, Giuseppe Peter Vanoli – vedere laureati del nostro ateneo conquistare un posto di lavoro così qualificato e prestigioso.

Il loro percorso dimostra in modo concreto come l’inclusione sia possibile quando formazione, competenze e opportunità reali si incontrano”. Il progetto Tg Lis sarà presentato giovedì 19 febbraio, alle 11, nella sala Biblioteca Lombardi del Consiglio regionale del Molise; da qual momento andrà in onda tutti i giorni sulle reti di Telemolise alle 17.