Artemis 4554: partita la missione scientifica dell’Aeronautica Militare

Monte Rosa: al via la missione #Artemis4554 dell’#AeronauticaMilitare.

Oggi i Mission Specialist e Payload Specialist sono partiti da Punta Indren e hanno raggiunto Capanna Gnifetti. Qui, da domani, prenderanno il via gli esperimenti in alta quota sulla fisiologia umana.

Una spedizione scientifica organizzata dall’#AeronauticaMilitare con la collaborazione ed il supporto di tante importanti realtà istituzionali e del mondo della ricerca, che dal 20 al 26 luglio porterà un gruppo di medici e specialisti della Forza Armata a raggiungere i 4554 metri di Capanna Margherita, il rifugio più alto d’Europa, sul Monte Rosa, per una serie di importanti esperimenti medico scientifici, in particolare sulla fisiologia umana in alta quota.

Il personale del 15° Stormo, del 3° Stormo e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS ha trasportato parte delle strumentazioni sanitarie necessarie all’allestimento del laboratorio medico campale a Capanna Gnifetti, realizzato con la preziosa collaborazione del personale del rifugio.

I dettagli sulla missione QUI