Artigianato e commercio, ad Agnone nuovo bando da 49mila euro per sostenere le imprese locali

Pubblicato il bando destinato a sostenere le attività economiche, commerciali e artigianali del territorio. Il Comune di Agnone mette a disposizione 49.325 euro di contributi a fondo perduto per l’annualità 2022. L’iniziativa – spiegano dalla casa comune – nasce dalla consapevolezza del valore sociale ed economico del tessuto imprenditoriale locale e dalla necessità di supportare le aziende che, soprattutto a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, continuano a vivere momenti di particolare difficoltà. Il bando si inserisce nel quadro del Dpcm del 24 settembre 2020, che ha individuato Agnone tra i comuni destinatari di fondi specifici per un triennio. La dotazione complessiva per il periodo 2020-2022 ammonta a 172.638 euro, di cui 73.988 euro per il 2020, 49.325 euro per il 2021 e altrettanti per il 2022. Quest’ultimo importo è quello ora messo a disposizione con la seconda edizione del bando.

Contributi al 100% per investimenti mirati – Il sostegno è rivolto agli investimenti realizzati dalle imprese per l’avvio di ulteriori attività commerciali connesse e complementari a quelle esistenti, oppure per migliorare le attività già in corso. Il contributo, erogato nella forma del fondo perduto, copre il 100% delle spese sostenute (Iva esclusa), sempre nei limiti delle disponibilità. Nel caso di una pluralità di istanze ammissibili superiori alle risorse disponibili, il contributo sarà assegnato in modo proporzionale tra tutti i richiedenti.

Chi può partecipare e come – Possono beneficiare del bando le piccole e medie imprese attive con sede operativa nel Comune di Agnone che rispettino specifici requisiti: iscrizione al registro delle imprese, regolarità con tutti i tributi e le imposte comunali, possesso del Durc e assenza di procedure fallimentari o di liquidazione in corso. Le tipologie di investimenti ammissibili includono l’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e automezzi, infrastrutture tecnologiche, hardware, software e soluzioni informatiche per il commercio elettronico, investimenti per il miglioramento dell’aspetto estetico dell’attività e altre categorie specifiche.

Scadenze e modalità di presentazione – Le domande devono essere presentate esclusivamente via pec all’indirizzo comune.agnone@legalmail.it entro le ore 14 del 12 giugno. La richiesta deve essere accompagnata da documentazione specifica, tra cui documento di riconoscimento del titolare o legale rappresentante, elenco delle spese per cui si richiede il contributo e visura camerale non anteriore a 10 giorni dalla presentazione. Il responsabile del procedimento, Vittorio Patriarca del III settore comunale, procederà alla valutazione delle istanze entro 10 giorni dall’avvio dell’istruttoria, salvo necessità di prolungamento per numerosità e complessità delle domande.

Controlli rigorosi e obblighi per i beneficiari – L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione, previa rendicontazione della spesa complessiva dell’investimento. I beneficiarii dovranno confermare l’accettazione del contributo entro tre giorni dalla comunicazione di concessione e saranno soggetti a controlli per verificare il mantenimento dei requisiti. Il contributo potrà essere revocato in caso di dichiarazioni mendaci, cessazione dell’attività o trasferimento della sede operativa in altro comune nell’anno successivo alla concessione. Il bando rappresenta un’opportunità concreta per le imprese locali di investire nel proprio futuro, contribuendo al contempo al rilancio economico di un territorio che punta sulla valorizzazione delle proprie eccellenze commerciali e artigianali.