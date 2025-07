Asfalti nelle contrade Castelnuovo, Cocucci e Zarlenga. Saia: «Strade sicure anche in periferia»

Fra le tante immagini che ritraggono il sindaco di Agnone, Daniele Saia, impegnato nelle più svariate attività, mancava forse, nell’articolo pubblicato nell’edizione di ieri, quella in veste di manovale o operaio di cantiere stradale. Spesso, infatti, il sindaco e presidente della Provincia, si reca sui cantieri al fine di verificare di persona lo stato di avanzamento dei lavori. Circolava, tempo fa, una sua foto insieme a quella dell’assessore Raffaele Masciotra, impegnati quasi a stendere il tappetino di asfalto. A tale proposito, proprio Saia, attraverso le sue seguitissime e aggiornatissime pagine social, annuncia che «nelle ultime settimane, sono stati effettuati numerosi interventi di rifacimento del manto stradale nelle contrade di Agnone».

Gli asfaltatori Saia e Masciotra

Il dito dolente delle contrade, quelle considerate scarsamente attenzionate dalle varie amministrazioni comunali; è lì che si giocano le elezioni, da lì arriva lo scarto necessario a vincere la tornata elettorale. E dunque asfaltare le contrade, le strade comunali, ma periferiche, è senza dubbio utile non solo per migliorare la viabilità, ma anche in termini elettorali e propagandistici.

«Un segnale concreto di attenzione verso chi vive nelle aree periferiche, – commenta infatti Saia – che ha il diritto di usufruire di infrastrutture stradali dignitose e sicure, al pari di chi risiede nel centro cittadino». Ci mancherebbe altro. «Nelle foto i nuovi manti stradali in località masserie Secchiara di contrada Castelnuovo, Cocucci e Zarlenga. – elenca Saia, che poi annuncia – Sono previsti, inoltre, ulteriori lavori in diversi tratti della vecchia Istonia, dall’uscita di Agnone Sud fino a località Mulino Casciano. Ringrazio l’assessore Raffaele Masciotra per l’attenzione ai progetti».