Assalto al Postamat: i Carabinieri arrestano un 31enne originario del Foggiano

Alle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Comando Compagnia di Termoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Larino, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, che ha portato all’arresto di un 31enne, pregiudicato, originario di Foggia ma domiciliato a Montenero di Bisaccia (CB) – in atto ristretto presso la Casa Circondariale di Larino – ritenuto responsabile, in concorso con altri tre soggetti ancora in corso di identificazione, dell’assalto avvenuto durante la notte del 7 luglio 2025 ai danni dello sportello Postamat dell’ufficio Postale di San Giacomo degli Schiavoni (CB).

Nella circostanza, quattro malfattori, tutti travisati con passamontagna e cappucci, utilizzando due ordigni esplodenti artigianali del tipo “marmotte”, avevano gravemente danneggiato lo sportello ATM per i prelievi, riuscendo ad asportare il denaro contenuto nella cassaforte, dandosi poi alla fuga a bordo di un’autovettura Alfa Romeo Giulietta, risultata asportata poco prima in San Salvo (CH). La forte deflagrazione aveva inoltre provocato gravi danni anche alla struttura dell’ufficio postale con conseguente pericolo per le persone e impossibilità di fruire del servizio.

Le indagini, condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Termoli sotto l’attento coordinamento della Procura frentana, attraverso l’analisi dei filmati estrapolati dalla telecamere di videosorveglianza e altre attività tecniche, hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e risalire all’identità di uno dei presunti autori che è stato oggi tratto in arresto in quanto gravato da gravi indizi di colpevolezza in ordine non solo all’assalto al bancomat, ma anche al precedente furto dell’autovettura utilizzata per la fuga, nonché sospettato di essere il “basista” della banda, in quanto conoscitore della zona.

I reati contestati sono l’uso di materiale esplosivo finalizzato alla commissione di furto pluriaggravato in danno di istituti di credito, mediante utilizzo di attrezzo artigianale contenente polvere pirica, comunemente denominato “marmotta”. L’attenzione rivolta dalla Procura della Repubblica di Larino verso tale tipologie di delitti è estremamente alta, ed in particolare, grazie al coordinamento delle attività investigative condotte dalle varie componenti del Comando Provinciale dei Carabinieri Campobasso sono stati raggiunti importanti risultati, verso gli agguerriti responsabili di attacchi agli ATM nel basso Molise. Al riguardo, basti ricordare la recente operazione condotta nel mese di novembre 2025 dai Carabinieri di Larino che, coordinati dalla locale Procura, hanno sgominato un’altra associazione a delinquere specializzata negli assalti ai bancomat, avente base logistica nel foggiano e operante in diverse regioni del Sud Italia, i cui responsabili vennero identificati all’esito delle indagini conseguenti all’assalto ad uno sportello bancomat di San Martino in Pensilis (CB) avvenuto nell’aprile del 2024.