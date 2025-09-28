Attività search and rescue in ambito marino, corsi formativi per i Vigili del fuoco del Molise

Si è concluso il corso regionale per il conseguimento della patente nautica di prima categoria destinato ai Vigili del Fuoco del comandi di Campobasso e Isernia.



Le sessioni formative si sono sviluppate su due settimane, tra fasi teoriche e pratiche, ed hanno coinvolto quindici operatori discenti e tre formatori, con l’obiettivo di istruire i soccorritori alla conduzione di mezzi concepiti per interventi in ambiente acquatico.

L’acqua infatti, eterno alleato del vigile del fuoco, veste a volte i panni dell’antagonista, prospettando scenari alluvionali, contesti fluviali critici nonché attività S.A.R. (Search and Rescue) in ambito marino, in concorso con le Capitanerie di Porto.

Gli ultimi anni hanno visto evolvere vorticosamente la disciplina del soccorso in ambito Acquatico, incrementando le dotazioni di mezzi ed attrezzature specifiche quali Imbarcazioni di vario tipo, moto d’acqua ed implementando nuove tecniche di soccorso specifiche per i soccorritori.

Gli esami finali, svoltisi nelle acque del litorale termolese, sono stati superati a pieni voti da tutti i candidati.