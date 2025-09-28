Auto in fiamme sulla statale, illeso il conducente: Vigili del fuoco e Carabinieri sul posto

Nel pomeriggio di oggi un’autovettura alimentata a gasolio è andata completamente distrutta a seguito di un incendio sviluppatosi improvvisamente mentre percorreva la Strada Statale 17 nei pressi di Castelpetroso.

L’autista, accortosi delle fiamme, è riuscito con prontezza a uscire dalla statale imboccando lo svincolo per Castelpetroso e fermandosi dopo pochi metri nella frazione di Guasto. Subito dopo ha abbandonato il mezzo e ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Vigili del Fuoco del Comando di Isernia e una pattuglia dei Carabinieri. Nonostante la rapidità dell’intervento, dell’autovettura è rimasto soltanto lo scheletro. Fortunatamente il conducente, unico occupante, è rimasto illeso.