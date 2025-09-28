Principio di incendio e avaria di un treno dentro la galleria, operazione di soccorso nel Chietino

La prefettura di Chieti, diretta dal Prefetto Gaetano Cupello, ha coordinato, durante la scorsa notte, dalle ore 23 alle ore 2 circa, un’ esercitazione di protezione civile presso la Galleria ferroviaria “Vasto”.

Si è trattato dell’esercitazione prevista dalla vigente normativa in tema di gallerie di lunghezza superiore a 500 metri, che si è incentrata sull’ipotesi di verificazione di un evento incidentale, configurantesi nei termini di seguito indicati.

In particolare, si è ipotizzato che, su un convoglio regionale, a circa 300 metri dall’ingresso della galleria, abbia avuto a verificarsi una avaria tecnica, con conseguente principio d’incendio ed intossicazione del macchinista, nonché interruzione della marcia del treno stesso.

Alla presa d’atto della predetta avaria, ha fatto seguito la raffigurata attivazione delle procedure stabilite all’interno di apposito Documento d’Impianto, redatto da Rete Ferroviaria Italiana (RFI).Tra le procedure emergenziali, ha rivestito un ruolo centrale la convocazione, presso la Prefettura di Chieti, di apposito Centro Coordinamento Soccorsi, presieduto dal Dirigente di turno, cui hanno partecipato qualificati referenti di RFI, delle locali Forze dell’Ordine, della Polizia Stradale e Ferroviaria, dei Vigili del Fuoco, nonché del servizio 118 dell’ASL02 Lanciano-Vasto-Chieti e del Comune di Vasto.

Il predetto CCS ha proceduto a raffigurare il coordinamento dei successivi interventi emergenziali fino a cessate esigenze, ossia fino al termine delle operazioni di soccorso. Seguirà, come di consueto, ulteriore confronto tra i vari attori intervenuti, al fine di esaminare tempi e modalità dell’intervento emergenziale e dei relativi flussi comunicativi, evidenziando eventuali criticità o profili meritevoli di particolare attenzione.