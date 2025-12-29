Auto avvolte dalle fiamme, sul posto Carabinieri e Vigili del fuoco

Alle 3,37 di questa mattina i Vigili del Fuoco del comando di Campobasso sono intervenuti con una squadra del distaccamento di Termoli con autopompaserbatoio e modulo antincendio, per un incendio di autovetture in via Perrotta a Termoli.

L’incendio, scaturito da un’autovettura parcheggiata, ha coinvolto altre auto parcheggiate vicino. Per lo spegnimento delle fiamme è stato necessario l’utilizzo di naspo ad alta pressione e autoprotettori per la protezione delle vie respiratorie a causa dei fumi scaturiti dall’incendio. Le operazioni di soccorso sono terminate, con la messa in sicurezza del luogo, poco prima delle ore 6. Sul posto anche una pattuglia di Carabinieri per quanto di competenza.