Auto contro camion, ferita una donna: Vigili del fuoco la estraggono dall’abitacolo

Incidente stradale, nella tarda mattina, al km 4+900 della tangenziale est di Campobasso. Una squadra di Vigili del Fuoco del Comando provinciale è intervenuta con personale della Croce rossa, Polizia municipale ed Anas. Una donna, rimasta ferita, è stata trasportata immediatamente in ospedale. La donna era alla guida della vettura scontratasi con un autoarticolato. Le cause dell’impatto sono in corso di accertamento. Il tratto stradale è stato temporaneamente inibito al traffico per il tempo necessario alle operazioni di messa in sicurezza dell’area interessata dall’evento e successivi rilievi di rito.

