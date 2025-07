Auto nuove e usate ed evasione fiscale, commerciante del Vastese nella rete della Finanza

La Sezione di Polizia Giudiziaria – Aliquota Guardia di Finanza presso la Procura della Repubblica di Vasto – con il coordinamento e la direzione della Procura della Repubblica di Vasto – ha condotto un’articolata attività d’indagine volta a contrastare le condotte di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000.

In particolare, le indagini eseguite dalla Aliquota Guardia di Finanza suindicata hanno riguardato un imprenditore del circondario vastese, operante nel settore del commercio di autovetture nuove ed usate, che aveva maturato nei confronti dell’Erario un debito di più di 100.000 euro oltre ad interessi e sanzioni. Gli approfondimenti investigativi hanno portato all’acquisizione di elementi che hanno consentito di accertare che il soggetto – al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi, ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad esse relativi, per rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva – aveva fittiziamente intestato ad altro soggetto un immobile con l’intento di salvaguardarlo dal predetto iter attraverso un atto di compravendita artatamente ideato. Nello specifico, l’indagato, aveva alienato simulatamente un immobile commerciale cedendolo ad un prezzo di gran lunga inferiore al reale valore di mercato, coinvolgendo nell’artifizio un’altra impresa per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di generare crediti inesistenti da utilizzare, in compensazione, quale prezzo per il trasferimento fraudolento dell’immobile in questione.

La fondatezza delle ipotesi investigative ha portato all’emissione -su richiesta della Procura -da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto di un decreto di sequestro preventivo per un importo complessivo di € 233.000.