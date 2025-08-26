Auto si ribalta alle porte di Agnone, due persone rimaste ferite: sul posto Norm e Vigili del fuoco

Incidente stradale, intorno alle ore 16,30, in località Colle Sant’Angelo, alle porte di Agnone. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della locale compagnia, una autovettura in transito è uscita di strada e si è ribaltata, senza coinvolgere altri veicoli. Sul posto è intervenuta anche una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone che ha estratto dall’abitacolo gli occupanti, successivamente affidati al personale del 118 per il trasferimento in ospedale a scopo di accertamenti. In quel momento l’Alto Molise era interessato da una forte ondata di maltempo, con pioggia battente e visibilità ridotta. Dalle prime indiscrezioni trapelate, la donna al volante, sulla cinquantina, stava rientrando a Belmonte del Sannio, dove risiede, provenendo da Agnone. Con lei, a bordo, sua figlia. A causa dell’impatto proprio la donna al volante avrebbe riportato maggiori ferite, contusioni ed escoriazioni giudicate comunque non gravi.

