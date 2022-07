Auto si ribalta, donna intrappolata tra le lamiere: salvata dai Vigili del fuoco

Nel corso della serata di ieri una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuta in una via di San Martino in Pensilis (CB) per il ribaltamento di una vettura. La conducente, una 63enne, è rimasta intrappolata nell’abitacolo dell’auto incidentata. Necessarie operazioni di estricazione effettuate dal personale che, una volta liberata la donna, l’ha affidata alle immediate cure del personale medico del 118 presente che provvedeva al successivo trasporto in ospedale. Accertamenti sulla dinamica dell’evento a cura dei Carabinieri.

