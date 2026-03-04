Autoarticolato distrutto dalle fiamme, già riaperto al traffico il tratto A14 tra Abruzzo e Molise

E’ stato già riaperto al traffico, dopo le operazioni di spegnimento, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il tratto autostradale della A14 tra Abruzzo e Molise teatro, questa mattina intorno alle ore 6, di un rogo che distrutto completamente un mezzo pesante.
Poco dopo le ore 6 di questa mattina i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso sono intervenuti con una squadra del distaccamento di Termoli con autopompaserbatoio e modulo antincendio con supporto di un’autobotte sull’autostrada A14 in territorio di Petacciato in direzione sud, per l’incendio di autoarticolato che trasportava materiale isolante.