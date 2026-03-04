Il Comune di Agnone rende nota la comunicazione del gestore del servizio idrico in merito a possibili disservizi nella distribuzione che potranno interessare contrada San Quirico. La Grim Scarl, ha infatti comunicato che «al fine di consentire la realizzazione di interventi previsti dal progetto Pnrr, volti a migliorare l’efficienza del servizio mediante lavori di posa in opera di misuratori di portata sulle infrastrutture idriche, potranno verificarsi disservizi nella fornitura idrica su contrada San Quirico alle utenze servite dal serbatoio Acquevive». L’interruzione dell’erogazione è prevista dalle ore 11 alle 17 di oggi.
Interventi sulla rete idrica, possibili disservizi in contrada San Quirico di Agnone
