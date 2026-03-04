Autoarticolato distrutto dalle fiamme, chiuso il tratto della A14 tra Abruzzo e Molise

Poco dopo le ore 6 di questa mattina i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso sono intervenuti con una squadra del distaccamento di Termoli con autopompaserbatoio e modulo antincendio con supporto di un’autobotte sull’autostrada A14 in territorio di Petacciato in direzione sud, per l’incendio di autoarticolato che trasportava materiale isolante.



L’intervento abbastanza complesso e lungo ha visto il tratto autostradale chiuso per consentire di intervenire in sicurezza e il supporto anche di una squadra del Comando di Chieti provenienti dal vicino distaccamento di Vasto con autopompaserbatoio e autobotte.

I vigili intervenuti anche con autoprotettori per le vie respiratorie ha dovuto utilizzare anche liquido schiumogeno per domare le fiamme.

Intervento ancora in atto, con tratto autostradale chiuso alla viabilità. Sul posto anche la Polizia stradale.

+++++++++++++++++ AGGIORNAMENTO +++++++++++

Il tratto autostradale è stato appena riaperto al traffico.