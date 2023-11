Una squadra di Vigili del Fuoco del comando di Campobasso è intervenuta, nella serata di ieri, con autopompa e modulo antincendio, sulla sp70 che collega Cercemaggiore alla fondovalle Tammaro per un incendio autocarro.

Alle prime luci dell’alba, invece, una squadra è intervenuta in contrada Calvario a Campobasso per un incendio in un locale adibito a legnaia. Sul posto anche personale del 118 per una persona intossicata dal fumo.