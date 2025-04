Autocarro finisce fuori strada, recuperato dai Vigili del fuoco con l’autogrù

Poco dopo l’una di notte, presso la Sala Operativa del 115 è giunta la richiesta da parte dei Carabinieri per un autocarro uscito fuori dalla sede stradale sulla S.S. 647, in territorio di Castropignano (CB).

Dal Comando Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta tempestivamente una squadra con un’autopompaserbatoio; fortunatamente nessuna conseguenza per l’autista del mezzo che trasportava pollame, mentre la rimozione in sicurezza dell’autocarro ha richiesto il trasferimento del suo carico da parte del personale della ditta e l’intervento dell’autogrù del Comando Vigili del Fuoco di Isernia.

Sul posto anche i Carabinieri di Baranello e Bojano per quanto di loro competenza.