Automobile in fiamme, i Vigili del fuoco mettono in sicurezza l’area di posteggio

Alle ore 16.30 circa di questo pomeriggio, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, in via del Molinello della città adriatica, per un incendio a danno di un’autovettura.

Grazie al tempestivo intervento della squadra di soccorso è stata impedita la propagazione delle fiamme ad altri veicoli in sosta nelle immediate vicinanze dell’evento. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Hanno operato in loco anche gli agenti della Polizia di Stato per quanto di competenza.