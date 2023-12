Oggi, all’Aeroporto d’Abruzzo, è atterrato Babbo Natale. In volo sull’elicottero AW139 della Guardia di Finanza di Pescara, Santa Claus, accompagnato dai suoi Elfi, ha portato doni e sorrisi ai bambini accorsi con le loro famiglie nell’hangar del Reparto Operativo Aeronavale del capoluogo adriatico, trasformato per l’occasione in un villaggio dello svago e delle meraviglie per i più piccoli.

L’iniziativa, il Natale Solidale targato GdF, è stata organizzata dal Comando Provinciale e dal ROAN delle Fiamme Gialle pescaresi per i figli dei finanzieri che operano ogni giorno nella provincia adriatica, i bimbi del quartiere “Rancitelli” e i piccoli pazienti onco-ematologici dell’associazione “A.G.B.E.”.

Tutti insieme, i bambini hanno vissuto un’atmosfera magica, scandita dai cori dei canti natalizi e dai giochi degli animatori, in una cornice, quella dell’hangar GdF, che si è accesa di solidarietà e di sorrisi dinanzi a regali inaspettati.

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, Colonnello t.ST Antonio Caputo ha dichiarato: «Oggi, in occasione delle festività natalizie alle porte, la Guardia di Finanza di Pescara ha aperto alla cittadinanza e, soprattutto, ai più piccoli, la propria caserma nell’aeroporto, che custodisce gli strumenti tecnologici più evoluti, a disposizione del Corpo, che permettono alle Fiamme Gialle il controllo aereo del territorio e la realizzazione di indagini di altissimo spessore. Si tratta di un’occasione importante di inclusione sociale che ci permette di essere ancora una volta tra la gente e per la gente, con manifestazioni di gioia, fratellanza, comunione e solidarietà».

«Sono molto contento dell’atmosfera natalizia che oggi abbiamo vissuto nel nostro hangar in aeroporto. E’ sempre una gioia vedere i più piccoli giocare, stupirsi per l’arrivo di Babbo Natale ed emozionarsi per i doni ricevuti. Una bella tradizione che si rinnova di anno in anno» ha dichiarato il Ten. Col. Salvatore Vaporieri, Comandante del Reparto Operativo Aeronavale.