BandAdriatica in concerto a Pietracatella per i festeggiamenti di San Giacomo

Pietracatella in festa per S. Giacomo venerdì 25 luglio. In mattinata ci sarà la Santa Messa solenne e la processione per le strade del paese. In serata, a partire dalle 21 il concerto della BandAdriatica. La Banda voga sulle onde agitate della musica salentina , trasportata dai venti vorticosi che illuminano le coste del mare orientale, la BandAdriatica ,con elementi di tutte le coste sonore mediterranee come una complessa “babilonia”, dove i linguaggi iniziano ad armonizzarsi sulle melodie popolari nel fervore meticcio delle città portuali. Così le tradizioni pugliesi assumono una nuova risonanza e portano lontano gli echi frenetici della musica del Salento attraverso suoni di feste, processioni, funerali, serenate e viaggi di notte, di paese in paese che arrivano dopo dieci anni di ricerca sulle matrici musicali comuni delle sponde del Mare Adriatico, confrontandosi con le musiche di Albania, Macedonia, Croazia, con le fanfare Serbe e il Nord Africa e spingendosi fino al Mediterraneo più orientale. Non mancheranno ovviamente stand gastronomici per rendere i momenti di festa ancora più piacevoli. Il 25 luglio durante il concerto ci sarà la Sagra delle lasagne.

A Pietracatella i festeggiamenti in onore di San Giacomo il Maggiore, titolare della bellissima Chiesa del XIII secolo, incastonata sulla “Morgia” e con vista panoramica sulla valle del Fortore, sono iniziati già a partire da sabato 19 luglio, con il concerto nella cornice del centro storico con “I Clandestini” live band del meglio della muisca italian. Poi domenica 20 luglio con l’esperienza di arrampicata dedicata ai più giovani, curata da Orizzonti Verticali. Mentre il 24 luglio il convegno a cura del CAI per presentare il Sentiero Italia nella Valle del Fortore, presso la Chiesa di S. Giacomo.

“Un appuntamento religioso e civile che si sta attestando a diventare un must dell’estate fortorina. – dice l’Associazione S. Giacomo APS – Al santo protettore dei pellegrini e patrono di Spagna, da tre anni, infatti, sono dedicati diversi momenti di grande valore culturale e ludico.”