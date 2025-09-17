Belmonte del Sannio accoglie il cardinale Gerhard Ludwig Muller

Un principe dalla Chiesa e un illustre accademico saranno gli ospiti d’onore, nella giornata di oggi, a Belmonte del Sannio. L’amministrazione comunale, infatti, nel pomeriggio, in piazza Risorgimento, conferirà la cittadinanza onoraria al cardinale Gerhard Ludwig Muller, teologo di fama internazionale e Prefetto emerito della Congregazione per la dottrina della Fede, e all’ingegnere Fausto Capalbo, insigne accademico e maestro di generazioni di allievi.

Correlati