“Esprimo le più vive felicitazioni per l’ingresso della collega Pina Petta nel Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Con Pina Petta il professionismo del Molise trova, finalmente, una rappresentante seria, esperta e apprezzata per la sua attività a livello nazionale. Grazie anche all’avvocato Vincenzo Iacovino per la brillante assistenza fornita alla collega. A lei, gli auguri di buon lavoro”. E’ quanto afferma in una nota il presidente di Assostampa Molise, Giuseppe Di Pietro.
Giornalisti, Pina Petta entra nel Consiglio nazionale dell’Ordine
