Belmonte, il Sannio, il Molise: attrezzature e oggetti di un mondo che non c’è più, la mostra

Belmonte, il Sannio, il Molise. Una rassegna di straordinarie testimonianze storiche, dal 16 al 23 agosto, fatte di manufatti, attrezzature e oggetti vari di un mondo che non c’è più. Ma che caratterizza to nel tempo usi e costumi ancor oggi vivi e sentiti.

Una mostra dove il passato viene testimoniato efficacemente dal conferimento, da parte degli stessi cittadini di Belmonte, di numerosi reperti significativi della propria operosa storia di famiglia svoltasi nei campi e nella varie storiche attività artigianali. La raccolta di questo affascinante mondo che fu, sarà allestita negli antichi e straordinari ambienti del Palazzo baronale dei Lemme, accuratamente ristrutturato proprio dagli eredi della stessa famiglia.