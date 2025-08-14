  • News

    • Belmonte, il Sannio, il Molise: attrezzature e oggetti di un mondo che non c’è più, la mostra

    Pubblicato il

    Belmonte, il Sannio, il Molise. Una rassegna di straordinarie testimonianze storiche, dal 16 al 23 agosto, fatte di manufatti, attrezzature e oggetti vari di un mondo che non c’è più. Ma che caratterizza to nel tempo usi e costumi ancor oggi vivi e sentiti.

    Una mostra dove il passato viene testimoniato efficacemente dal conferimento, da parte degli stessi cittadini di Belmonte, di numerosi reperti significativi della propria operosa storia di famiglia svoltasi nei campi e nella varie storiche attività artigianali. La raccolta di questo affascinante mondo che fu, sarà allestita negli antichi e straordinari ambienti del Palazzo baronale dei Lemme, accuratamente ristrutturato proprio dagli eredi della stessa famiglia.

    Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

    Lascia un commento

    Lascia un commento