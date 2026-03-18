Breaking news: il Ministro Crosetto a sorpresa a Palmoli per incontrare la “famiglia del bosco”

Forse il vicepremier Salvini era troppo impegnato in campagna elettorale per recarsi in pellegrinaggio dalla cosiddetta “famiglia del bosco“, anche se fonti qualificate riferiscono che lo stesso leader leghista stia aspettando l’ormai imminente riapertura del viadotto Sente per raggiungere l’altra sponda del Trigno più agevolmente.
Il presidente La Russa, più furbo, non ci pensa minimamente a mettersi in macchina, a spese dei contribuenti, per una scampagnata a Palmoli. Li ha convocati a Roma; è pur sempre la seconda carica dello Stato, che diamine.
E così Giorgia Meloni, forse imbeccata anche questa volta dallo zio Trump, ha inviato sul posto il ministro Crosetto.
Pare che il viaggio lo abbia pagato di tasca propria e tre volte il dovuto, tanto per essere coerente.
Ah no, aspè, è “solo” il sindaco di Palmoli quello in foto, l’ingegnere Masciulli, da mesi l’uomo più intervistato d’Italia, che pure somiglia al ministro Crosetto.
Vabbè, niente, annullare!
Francesco Bottone
PS: ma l’elegante signora, invece, chi sarebbe?