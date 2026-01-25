Caduta massi: cinque giorni di chiusura per la provinciale tra Castiglione Messer Marino e Torrebruna, traffico deviato verso Schiavi

Cinque giorni di chiusura al traffico, per motivi di sicurezza, della provinciale tra Castiglione Messer Marino e Torrebruna. Il provvedimento, che sarà ufficializzato nella mattinata di domani dal comparto viabilità della Provincia diChieti, si rende necessario a causa di alcuni massi di grosse dimensioni che si sono staccati dal costone a monte dell’arteria stradale precipitando e invadendo la carreggiata. Nella caduta i massi hanno travolto anche alcuni alberi e abbattuto il muretto al bordo della strada.

Al momento, dunque, la strada è interdetta al traffico veicolare con deviazioni per frazione Valloni di Schiavi di Abruzzo fino a ricongiungersi con la provinciale Schiavi-Castiglione per chi proviene da Torrebruna. Non è escluso che il provvedimento avrà durata minore se la Provincia riuscirà a far rimuovere i massi e ripristinare lo stato dei luoghi, dopo aver opportunamente verificato che la percorribilità sia garantita in assoluta sicurezza.