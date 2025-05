Calcio a 5, ad Agnone la finale della Coppa Primavera tra Aesernia e Capracotta

Sarà il nuovo palasport di Agnone ad ospitare la finale di calcio a 5 della Coppa Primavera “Molise Cup”. L’appuntamento è per domani sera, venerdì 23 gennaio, alle ore 19, quando sul taraflex del PalaBelsito scenderanno in campo l’Aesernia Fraterna e l’ASD Capracotta.

Come previsto dal regolamento, in caso di parità al termine dei tempi effettivi di 20 minuti ciascuno, saranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti. In caso di ulteriore parità, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore.

Al termine della gara seguirà la premiazione, alla presenza del presidente della FIGC, Piero Di Cristinzi, e del responsabile del Calcio a 5, Gionni Matticoli.