Book lover index: due molisani su tre non leggono nemmeno un libro all’anno

Il Molise è la quindicesima regione italiana per passione alla lettura. È quanto emerge dal Book Lover Index (BLI) 2026, l'indice elaborato da Casinos.com in occasione della Giornata Mondiale del Libro del 23 aprile, che misura la passione per la lettura…

Il Molise è la quindicesima regione italiana per passione alla lettura. È quanto emerge dal Book Lover Index (BLI) 2026, l’indice elaborato da Casinos.com in occasione della Giornata Mondiale del Libro del 23 aprile, che misura la passione per la lettura nelle 20 regioni italiane combinando dati ISTAT e tre indicatori Google basati sul volume di ricerche online: “libri da leggere”, “libreria online” e “audiolibri”.

Con il 33,7% dei residenti che ha letto almeno un libro nel tempo libero nell’ultimo anno, il Molise è quindicesimo in Italia per quota di lettori secondo l’ISTAT. Nel BLI mantiene la stessa posizione con un punteggio di51,6 su 100, ma nasconde al suo interno un contrasto che vale la pena raccontare.

Tanta curiosità, poca abitudine

Il dato più curioso del Molise riguarda la query “libri da leggere”: con 85/100, è nono in Italia. Una regione piccola, con meno di trecentomila abitanti, che cerca cosa leggere su Google con una frequenza superiore alla media nazionale. Eppure il tasso di lettura effettiva si ferma al 33,7%, ben al di sotto della media nazionale del 40,1%. Il desiderio c’è, la conversione in abitudine fatica ad arrivare.

Per “libreria online” ottiene 78/100, nella media. Gli audiolibri raccolgono solo 50/100, quindicesimo posto nazionale: un formato ancora poco esplorato.

Il profilo del lettore molisano

Il Molise presenta uno dei gap più netti della classifica tra interesse digitale e lettura effettiva. Chi cerca libri su Google in Molise lo fa con una frequenza superiore a quella di molte regioni più grandi, ma il passaggio dalla ricerca alla lettura resta il nodo irrisolto.

Una regione con una rete di librerie fisiche rarefatta, dove il libro è spesso un desiderio più che un’abitudine consolidata.