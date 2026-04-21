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Papa Francesco libera una colomba in segno di pace, la scena immortalata su un francobollo

Poste Italiane comunica che oggi viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo commemorativo di Papa Francesco, relativo al valore della tariffa B pari a 1,30€. Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari. Il francobollo…

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Poste Italiane comunica che oggi viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo commemorativo di Papa Francesco, relativo al valore della tariffa B pari a 1,30€.

Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari.

Foglio: quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. Bozzetto a cura del Centro filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta riproduce un’immagine fotografica si Sua santità Papa Francesco che, in piazza San Pietro tra i fedeli, libera una colomba in segno di pace. Eletto il 13 marzo 2013 come 266° Sommo Pontefice della Chiesa Cattolica e Vescovo di Roma, il cui pontificato si è concluso il 21 aprile 2025.

Completano il francobollo le legende “PAPA FRANCESCO” e le date “2013 -2025”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio filatelia Roma 1.

È disponibile anche una cartella filatelica contenente il francobollo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione, la tessera e il bollettino illustrativo.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.

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