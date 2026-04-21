Roan Termoli: «Donare il sangue significa servire il Paese proteggendo il diritto alla salute»

Solidarietà, spirito di servizio e senso di comunità: sono questi i valori che hanno visto protagonisti i militari del Reparto Operativo Aeronavale di Termoli in occasione di una giornata dedicata anche alla donazione del sangue, organizzata in stretta…

Solidarietà, spirito di servizio e senso di comunità: sono questi i valori che hanno visto protagonisti i militari del Reparto Operativo Aeronavale di Termoli in occasione di una giornata dedicata anche alla donazione del sangue, organizzata in stretta collaborazione con l’AVIS, mentre proseguono le ricerche a mare di Domenico Racanati scomparso il 2 aprile, a seguito del crollo del ponte sul fiume Trigno.

L’iniziativa si è svolta presso gli ormeggi della Stazione Navale, dove è stata allestita un’autoemoteca per accogliere i donatori. L’evento nasce dalla volontà di rafforzare il legame tra le Fiamme Gialle e il territorio molisano, sensibilizzando l’opinione pubblica sull’importanza vitale della donazione, specialmente nei periodi in cui le scorte ematiche risultano più carenti.

La raccolta si è protratta per l’intera mattinata e ha visto la partecipazione attiva di numerosi militari di ogni ordine e grado. Un gesto tangibile di generosità e altruismo che conferma la vocazione sociale del Corpo, oltre i compiti d’istituto.

“La missione della Guardia di Finanza non si esaurisce nella tutela della legalità economica,” ha dichiarato il Comandante del R.O.An. di Termoli. “Donare il sangue significa servire il Paese in modo diverso, ma altrettanto fondamentale: proteggendo il diritto alla salute dei nostri cittadini”.

Alle parole del Comandante hanno fatto eco quelle del Presidente della sezione AVIS di Termoli, Dott. Pasquale Spagnuolo, che ha espresso profonda gratitudine: “La collaborazione con la Guardia di Finanza è per noi motivo di grande orgoglio. Vedere rappresentanti dello Stato farsi promotori di questo messaggio è l’esempio più forte che possiamo offrire alla cittadinanza, in particolare ai più giovani.”

Il successo dell’iniziativa testimonia la solidità della sinergia tra le Istituzioni e il mondo del volontariato, uniti nell’obiettivo comune di promuovere la cultura della donazione come valore civico fondamentale e pilastro della convivenza civile.