Scontro frontale tra due auto: due feriti, uno in gravi condizioni

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la provinciale in via Lazio, all’altezza del distributore di carburante, sul territorio di Fornelli. Due autovetture si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento.

Nel violento impatto sono rimaste ferite due persone. Una di queste è stata trasportata in codice rosso all’ospedale, mentre l’altra ha riportato ferite di minore entità. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco del Comando di Isernia e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e la gestione del traffico.

Le autorità stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.