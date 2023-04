Calcio femminile, il “Pallotta” di Bojano alla finale nazionale di Salsomaggiore

Il Palaunimol di Campobasso ha ospitato la finale regionale del progetto “Ragazze in Gioco” programma ideato dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc all’interno del progetto Valori in Rete, curato sul territorio dalla Delegata all’Attività Scolastica del SGS Molise Teresita Felaco. Cinquanta ragazze circa hanno preso parte alla manifestazione riservata alle scuole medie in rappresentanza di tre istituti scolastici: Petrone di Campobasso, Brigida di Termoli (Cb) e Pallotta di Bojano (Cb). Le giovani calciatrici di quest’ultimo istituto si sono guadagnate l’accesso alla finale nazionale in programma a Salsomaggiore dal 23 al 27 maggio prossimi.

