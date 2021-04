Calcio serie D, la Lnd riaccende le speranze di salvezza dell’Agnonese

Retrocessioni nel campionato di serie D, le indiscrezioni che provengono da Roma riaccendono le speranze di salvezza dell’Olympia Agnonese. I granata penultimi nel girone F – ma con sette gare da recuperare – si appigliano alle decisioni che da qui a poco la Lnd dovrà ufficializzare per quanto concerne le retrocessioni. Ad oggi sono tre quelle previste in Eccellenza, ma l’idea sarebbe quella di limitare a due sole squadre la caduta nei campionati regionali. In questo caso, a retrocedere in Eccellenza sarebbe l’ultima di ogni girone. Inoltre la sestultima resterebbe in D, mentre a disputare i play-out sarebbero le squadre classificate tra il quintultimo e penultimo posto. Il condizionale è d’obbligo ma quest’ultima circostanza riaccende l’entusiasmo in casa Olympia Agnonese.

L’argentino Valentin Haberkon ceduto al Vigor Lamezia

La società di Mario Russo nel frattempo ha ceduto l’attaccante, classe ’95, Valentin Haberkon (7 gare e 3 gol con i granata) al Vigor Lamezia (Eccellenza calabrese), mentre in entrata si registrano due under classe 2000. Si tratta di Fabio Sapone proveniente dal Borgosesia e Eduardo Bartoli dal Campodarsego. Infine, Covid permettendo, l’Agnonese dovrebbe tornare in campo domenica 25 aprile quando al ‘Civitelle’ è previsto il primo recupero contro il Pineto Calcio.