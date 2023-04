Calcio serie D, Vastogirardi pesante ko contro il Matese e salvezza diretta in discussione

Con un secondo tempo disastroso, il Vastogirardi affonda a Piedimonte Matese dove gli uomini di Corrado Urbano dilagano con tre reti messi a segno da Esposito (57’), Napoletano (75’) Riccio (88’). Con il successo di ieri, i campani rivedono i play-off promozione. Malgrado la pesante sconfitta, i molisani mantengono due punti di vantaggio sulla zona play-out soprattutto grazie al pareggio dell’Albalonga ottenuto contro il Roma City. Giovedì 6 aprile, l’undici di Coletti torna in campo al Di Tella dove è atteso l’Avezzano in un scontro salvezza da non sbagliare. La 29^ giornata ha visto il pareggio dell’altra molisana, il Termoli, impattare al Cannarsa per 0-0 sulla Sambenedettese. A cinque giornate dalla conclusione della stagione e con sette punti di ritardo dall’ultimo posto utile per evitare gli spareggi, la salvezza diretta appare una chimera. Al tempo stesso sarà fondamentale mantenere i quattro punti di distanza dalla penultima posizione, nonché tentare il miglior piazzamento possibile in vista de play-out. Giovedì i giallorossi sono attesi dall’insidiosa trasferta di Montegiorgio che ieri è uscito sconfitto dall’Aragona di Vasto (2-1).

La nuova classifica a cinque giornate dalla conclusione del campionato: Pineto 66, Senigallia 57, Trastevere 52, Albalonga 47, Fano 45, Matese 43, Porto d’Ascoli 42, Team Nuova Florida 38, Sambenedettese (-1), Avezzano 37, Chieti 36, Vstogirardi (-1) 35, Roma City 33, Vastese 29, Termoli 28, Montegiorgio 27, Notaresco 24, Tolentino 21.