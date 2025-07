Calici nel Bosco: degustazione guidata di vini con abbinamenti gastronomici in Alto Molise

L’estate abbraccia la quiete del Bosco di Sant’Onofrio a Chiauci (IS) con i sapori, i colori, i profumi e il tintinnio dei calici che annunciano la 4^ edizione di Calici nel Bosco che quest’anno vede protagonista l’azienda agricola “Pescara Vini” di Guerino Pescara di Pratola Peligna (AQ). L’evento è in programma sabato 12 luglio 2025, a partire dalle ore 17.30, ed è organizzato dal Parco Avventura Cerris Park con la collaborazione di AIS – Associazione Italiana Sommelier Molise – Delegazione di Isernia.

Una partnership, quella tra il Cerris Park e AIS Molise, sempre più consolidata nel panorama degli eventi dell’estate altomolisana che, attraendo prestigiose cantine da tutta Italia, crea un ponte tra eccellenze vitivinicole nazionali e un territorio di rara bellezza come il Bosco di Sant’Onofrio, immerso nella Riserva della Biosfera UNESCO Alto Molise. A condurre i partecipanti nel perfetto connubio tra vino e terra Guerino Pescara, sommelier, agronomo ed enologo di “Pescara Vini”: “Il vino ha un vero e proprio linguaggio di interpretazione e rappresenta per me il manifesto del mio percorso professionale e imprenditoriale che, come la vite da dove nasce, è ben radicato nei territori dove lo produco”.

I vini scelti per la degustazione sono quattro: Carta Bianca Bollata (Vino spumante di qualità-Metodo classico), Carta Bianca Miscellanea (Vino bianco), Carta Bianca Chiaroscuro (Cerasuolo d’Abruzzo), Carta Bianca Cordisio (Montepulciano d’Abruzzo) che saranno presentati con una spiegazione dettagliata del processo produttivo, delle caratteristiche organolettiche e delle combinazioni gastronomiche con i prodotti tipici del territorio e la locale polenta.

Il prezzo della degustazione guidata è di 30 euro a persona (quattro calici di vino, assaggio di prodotti tipici, piatto finale). È prevista anche la possibilità di assaporare solo il piatto finale a degustazione terminata con calici di vino a scelta.

La serata sarà accompagnata dal concerto degli Emian Pagan Folk, band dal suono folk nord europeo e mediterraneo.

AIS Molise dal 2009 qualifica e promuove la figura del sommelier e contribuisce alla diffusione della cultura del bere bene in maniera moderata e consapevole, oltre a svolgere numerose attività sul territorio come eventi e degustazioni a tema e seminari di approfondimento. Cerris Park è una realtà giovane nel panorama molisano: un Parco Avventura all’interno di un meraviglioso bosco di cerri con diversi percorsi pensati appositamente per bambini, ragazzi e adulti (2 percorsi MINI, 4 percorsi BABY, 5 percorsi OVER).

I posti sono limitati. È necessaria la prenotazione ai seguenti recapiti: +39 328 027 0890 oppure cerrispark.mdl@gmail.com

Parco Avventura Cerris Park, Bosco di Sant’Onofrio, Chiauci (IS)

Tel. 328 027 0890

cerrispark.mdl@gmail.com

www.cerrispark.altervista.org