Calo dell’erogazione dalle sorgenti, sospensione del flusso idrico nelle ore notturne in Agnone

Si informano gli utenti del Comune di Agnone che, a causa della riduzione dell’apporto idrico da parte di ASR Molise Acque, dovuta al calo dell’erogazione dalle sorgenti e al fine di ripristinare i livelli ottimali del serbatoio Civitelle per prevenire carenze idriche nelle ore diurne, la GRIM Scarl sarà costretta a sospendere il flusso idrico del serbatoio sopracitato.
L‘interruzione è prevista:
- dalle 22:30 del 17/11/2025 alle 6:00 del 18/11/2025
- dalle 22:00 del 18/11/2025 alle 6:00 del 19/11/2025
- dalle 22:00 del 19/11/2025 alle 6:00 del 20/11/2025
- dalle 22:00 del 20/11/2025 alle 6:00 del 21/11/2025
- dalle 22:00 del 21/11/2025 alle 6:00 del 22/11/2025
- dalle 22:00 del 22/11/2025 alle 6:00 del 23/11/2025
- dalle 22:00 del 23/11/2025 alle 6:00 del 24/11/2025
Pertanto, si invitano gli utenti forniti dal serbatoio Civitelle ad assumere i necessari provvedimenti al fine si sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione.
In ogni caso, per qualsiasi informazione, gli utenti possono contattarci al numero 0874 1919702 (H24 – 7 giorni su 7)