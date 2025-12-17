Campo di tiro Auro d’Alba: successo per la giornata Hikmicro e domenica la “Sparatoria di Natale”

Dall’Abruzzo, dal Molise e anche dal Lazio, tanti gli appassionati di tiro e caccia che hanno preso parte, nei giorni scorsi, alla giornata Hikmicro organizzata sul campo di tiro Auro d’Alba di Schiavi di Abruzzo dall’armeria “Il Cinghiale” di Isernia.

Sul campo è stata allestita una ricca esposizione dei migliori prodotti dell’azienda, supporti all’avanguardia per l’outdoor, inclusi monoculari termici e digitali per la visione diurna e notturna, binocoli, cannocchiali, dispositivi clip-on, telecamere da caccia e telecamere termiche per smartphone, applicabili in vari scenari.

Ad accogliere all’open day Hikmicro gli appassionati e i curiosi, insieme al titolare dell’armeria “Il Cinghiale”, direttamente il business development manager per l’Italia della Hikmicro, Francesco Franchi.

Oltre a presentare le ultime novità del settore, è stato possibile effettuare anche una prova a fuoco, con le armi e munizioni messe a disposizione dall’armeria diretta da Marco Maddalena.

Una bella giornata di sport e passione, che non fa altro che innalzare la competenza e il livello tecnico dei cacciatori impegnati nelle varie discipline di prelievo sul territorio.

Archiviato l’open day Hikmicro, il campo di tiro Auro d’Alba propone l’ormai tradizionale ed attesissimo evento invernale: la “Sparatoria di Natale“. «L’evento più divertente e adrenalinico del Natale sta per arrivare. – spiegano i titolari del campo – Di cosa si tratta? Di una sparatoria! Si va sulle linee di tiro e si spara ai bersagli cartacei e metallici. Che armi sono ammesse? Tutte quelle legalmente detenute, lunghe e corte. Si spara solo con armi e munizioni proprie. E poi? Al termine della sparatoria un brindisi finale e una fetta di panettone tra camerati (dal dizionario = compagno d’armi, commilitone) attorno ad un falò. Ma possono partecipare solo gli iscritti tesserati? No, può partecipare chiunque abbia un porto d’armi in corso di validità. E chi non viene? C@zzi suoi, resti pure a giocare a tombola!».