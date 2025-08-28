Campo di volontariato internazionale di Tornareccio, il Monte Pallano tra natura e storia

Dopo le esperienze positive degli ultimi anni, è partita la quarta edizione del “Campo di volontariato internazionale di Tornareccio – Monte Pallano tra natura e storia” con grande entusiasmo e grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale di Tornareccio. Il campo prevede la partecipazione di volontari provenienti da varie nazioni europee ed extraeuropee che sono coinvolti in attività di manutenzione, pulizia e ripristino dei sentieri.

Per Nicola Iannone, sindaco di Tornareccio: “La collaborazione con Legambiente si realizza attraverso diversi progetti volti alla tutela e alla valorizzazione di monte Pallano. Dalla realizzazione di percorsi cicloturistici alla cartellonistica dedicata, alle aree per le attività sportive all’aperto. Siamo felici di ospitare, ancora una volta, giovani volontari che lavoreranno per valorizzare e far scoprire i nostri beni ambientali e culturali. Questo obiettivo ci accomuna e non possiamo non sostenere un intento così nobile per il bene del nostro territorio”.

Rebecca Virtù, presidente del circolo Legambiente Geo APS aggiunge: “Il lavoro dei volontari ha l’obiettivo di realizzare un sentiero fruibile da scuole e visitatori su un antico percorso che collega l’area del lago nero o grande alle mura megalitiche, un sentiero suggestivo costeggiato da muretti testimonianza dell’antica arte dell’architettura spontanea in pietra a secco dichiarata nel 2018 Patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco. Come Legambiente proponiamo progetti ed azioni per tutelare il patrimonio culturale e naturalistico, per migliorare la fruibilità di monte Pallano, per conservare la biodiversità di questi meravigliosi luoghi, per creare nuove forme di occupazione durevoli e per costruire uno sviluppo economico solido e ambientalmente sostenibile sul nostro territorio.”

Da oltre 30 anni sono migliaia le persone che rispondono all’appello di Legambiente per contribuire a progetti di tutela e valorizzazione del territorio, in Italia e all’estero. I campi di Legambiente sono rivolti a chiunque abbia voglia di vivere un’esperienza fuori dal comune, magari con la voglia di arricchire il proprio bagaglio di esperienze, cambiare stile di vita e renderlo compatibile con la cura del pianeta. È un’esperienza di vita comune che resta: si lavora, si cucina, si scopre il luogo, si trascorrono momenti ludici, ci si diverte, tutto questo insieme agli altri giovani, provenienti da tutto il mondo, che hanno scelto di dedicare tempo ed energia al volontariato.

Nello specifico, il Circolo Legambiente Geo APS porta avanti progetti di volontariato e cittadinanza attiva che hanno come obiettivo la tutela e la valorizzazione del meraviglioso scrigno di biodiversità e ricchezze storiche ed archeologiche che rientrano nell’area SIC di Monte Pallano e Lecceta d’Isca d’Archi (codice europeo IT7140211).

Molto è stato realizzato in questi anni e il lavoro del campo di volontariato di Tornareccio si inserisce in un percorso già avviato con finalità importanti ed ambiziose: la riapertura dei sentieri per migliorare la fruizione turistica attiva e sostenibile dell’area e favorire le iniziative di scoperta del territorio rivolte a cittadini e turisti di ogni età.