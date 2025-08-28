Lancia liquido infiammabile contro la ex moglie, cinquantenne del Chietino tratto in arresto

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Lanciano hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un cinquantenne di Lanciano. L’uomo è stato arrestato per aver compiuto un grave gesto contro la sua ex moglie all’interno di un locale pubblico del centro cittadino, consistente nell’averle lanciato contro una tanica contenente liquido infiammabile. I poliziotti della Squadra Volante, subito intervenuti, non hanno trovato il colpevole sul posto, che si erra già dileguato.

Gli agenti della Sezione Anticrimine riuscivano a ricostruire il comportamento violento e le condotte persecutorie reiterate poste in essere dall’arrestato nei confronti dell’ex coniuge, per cui la Procura della Repubblica richiedeva al GIP del Tribunale di Lanciano di emettere la misura restrittiva, stante la gravità dei reati commessi.

L’uomo veniva rintracciato nel centro di Lanciano, tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Lanciano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.