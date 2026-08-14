Capracotta non dimentica: piantato un acero in ricordo di Daniele Di Nucci

«In ogni radice, la gratitudine. In ogni ramo, la speranza. In ogni foglia, il ricordo di un uomo che ha insegnato, con la semplicità della sua vita, il valore più grande: l’umanità». E’ l’incisione che campeggia sulla lapide scoperta a Capracotta, nel corso di una sentita cerimonia di comunità, dedicata alla memoria di Daniele Di Nucci, stimato concittadino prematuramente scomparso nei mesi scorsi. A scoprire la lapide ai piedi di un acero messo a dimora, definito l’albero di Daniele, è stato il sindaco, Candido Paglione.

«In questi giorni Daniele avrebbe compiuto quaranta anni. – ha spiegato il primo cittadino – A meno di un anno dalla scomparsa, la sua assenza è ancora forte nella nostra comunità. Ma ora, nella nostra Villa Comunale, abbiamo voluto trasformare il ricordo in qualcosa che continuerà a vivere e a crescere: un acero piantato in sua memoria in un luogo che, con il passare degli anni, parlerà ancora di lui».

«Daniele era una persona profondamente umana, capace di essere vicino a tutti, soprattutto a chi aveva più bisogno. – ha continuato Paglione – Questo albero sarà il segno concreto della gratitudine e dell’affetto di una comunità che non lo dimentica. A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità, grazie alle donne del Laboratorio di Comunità per aver avuto questa bellissima idea e per aver trasformato il dolore della perdita in un gesto di vita, di speranza e di futuro. Buon compleanno, Daniele».