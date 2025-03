Cane da compagnia disperso lungo la vallata del Sente, le ricerche dei Vigili del fuoco danno esito negativo

Un cane da compagnia, meticcio, maschio, piuttosto anziano, risulta disperso, dalla mattinata di oggi, presumibilmente lungo la vallata del Sente, in frazione Cannavina di Schiavi di Abruzzo. Dopo averlo cercato invano per tutta la mattina, la coppia proprietaria del cane ha chiesto aiuto ai Vigili del fuoco.

Dal distaccamento di Vasto è partita una squadra che, giunta sul posto, ha preso contatto con i proprietari dell’animale e avviato le ricerche in una zona boschiva, a tratti impervia, che dall’abitato della contrada scende verso il fiume Sente lungo una carrareccia.

Con l’ausilio del mezzo fuoristrada in dotazione, il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha raggiunto il luogo della presunta ultima posizione del cane. Pare, infatti, che i proprietari avessero sentito il suo richiamo molto più in basso rispetto all’abitazione, quasi lungo gli argini del Sente, al confine con il territorio comunale di Poggio Sannita. Gli operatori, che sono rimasti in ascolto per diverso tempo, non hanno avvertito alcun richiamo da parte del cane. I Vigili del fuoco hanno tuttavia setacciato l’area indicata, ma le ricerche hanno dato esito negativo.

In quella stessa frazione, negli anni scorsi, si è verificato un episodio di predazione di un cane da compagnia ad opera di lupi.