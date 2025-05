Cane precipita in un pozzo, recuperato dai Vigili del fuoco

Nel pomeriggio del 1° maggio, durante una giornata di escursioni e picnic presso le suggestive Cascate di Carpinone (IS), un cane è accidentalmente caduto in un pozzo situato nei pressi dell’area attrezzata per i visitatori.

Allertati immediatamente dai presenti, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Isernia sono intervenuti prontamente sul posto. L’operazione di salvataggio, condotta con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), ha permesso di recuperare l’animale in sicurezza, senza che riportasse ferite.

Il cane, visibilmente impaurito, ma in buone condizioni, è stato riaffidato al proprietario sotto gli applausi dei presenti.