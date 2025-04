Cani sequestrati: disco verde da Asl e Forestale, ora sono pronti per l’adozione

Un sopralluogo presso il canile rifugio “Kira” di Francavilla al Mare ha confermato l’eccellente gestione della struttura e l’alto livello di benessere degli animali ospitati. L’ispezione, disposta dal Giudice del Tribunale di Chieti, aveva come obiettivo il controllo delle condizioni di custodia di due cani sequestrati nell’ambito di un procedimento penale e affidati alla struttura per un periodo di custodia giudiziaria. La visita è stata condotta dalla dottoressa Miria Primavera, veterinario dirigente della U.O.C. Sanità Animale della Asl 02 Lanciano-Vasto-Chieti, accompagnata dai militari del Nucleo CC Forestale di Torricella Peligna e Villa Santa Maria, e dalla vice presidente dell’Associazione “Lega Nazionale per la Difesa del Cane” (LNDC), Federica D’Angelo.

I cani, entrambi simil pastore siciliano – cane di Mannara, di taglia grande, erano inizialmente ospitati in un canile sanitario della Asl 02, per poi essere trasferiti nel canile rifugio “Kira” il 21 settembre 2024. Durante il sopralluogo, è stato confermato che il canile è ben attrezzato e mantenuto in condizioni ottimali, con box spaziosi, puliti, dotati di cucce riscaldate e ampie aree per lo sgambamento. Gli animali sono seguiti con attenzione, ricevendo cure regolari, trattamenti profilattici e un percorso di socializzazione sotto la supervisione di un educatore cinofilo.

Entrambi i cani si trovano in ottime condizioni di salute, con pelo lucido e un buon stato di nutrizione. Sono sottoposti a regolari prelievi ematici, che hanno dato esito positivo. La struttura “Kira” ha dimostrato di rispettare tutte le normative sanitarie ed etologiche richieste per le strutture di detenzione animali, risultando conforme a quanto previsto dalla legge.

Adottare un Cane di “Kira”

Si segnala che i due cani sequestrati sono ora disponibili per l’adozione. Chi desidera offrire loro una nuova casa e un futuro migliore può rivolgersi direttamente al canile rifugio “Kira” per maggiori informazioni e per avviare la procedura di adozione. È possibile contattare la struttura al numero di telefono 351/ 7994818 sita in Francavilla al Mare strada Comunale Torrevecchia.

Inoltre, il canile rifugio “Kira” ospita altri cani, che, pur non essendo stati sequestrati, sono ugualmente in cerca di una nuova famiglia. Ogni cane presente nella struttura ha una propria storia, ma tutti condividono la speranza di un nuovo inizio. L’adozione di un animale non solo offre una nuova opportunità di vita a un cane, ma permette anche di fare una scelta responsabile, contribuendo a ridurre il numero di animali abbandonati. Chiunque sia interessato a adottare un cane, sia tra quelli sequestrati che tra gli altri ospiti della struttura, può contattare il canile per maggiori dettagli.

In conclusione, il sopralluogo ha evidenziato un elevato livello di benessere degli animali ospitati e la professionalità con cui vengono gestiti. Il canile rifugio “Kira” si conferma una realtà adeguata per la custodia e il recupero degli animali sequestrati, e rappresenta una possibilità concreta per chi desidera offrire una seconda opportunità a questi cani.