Speciale elezioni: l’Eco de l’Alto Molise – Vastese torna nelle edicole. Corri ad acquistare una copia!

È in arrivo nelle edicole il nuovo numero cartaceo de L’Eco Alto Molise – Vastese. Sedici pagine ricche di approfondimenti, notizie e racconti dal territorio. Ampio spazio è dedicato alle recenti elezioni amministrative di Agnone e Poggio Sannita,…

È in arrivo nelle edicole il nuovo numero cartaceo de L’Eco Alto Molise – Vastese. Sedici pagine ricche di approfondimenti, notizie e racconti dal territorio.

Ampio spazio è dedicato alle recenti elezioni amministrative di Agnone e Poggio Sannita, che hanno portato all’elezione dei sindaci Daniele Saia e Raffaele Policella. Analisi del voto, retroscena, curiosità e i profili dei nuovi amministratori che andranno a comporre le rispettive squadre di governo.

Ma non solo politica. In questo numero troverete uno speciale dedicato al fenomeno delle frane che interessano il territorio, con approfondimenti e testimonianze, oltre a due pagine a colori sui suggestivi riti della Pasqua celebrati nella capitale dell’Alto Molise.

Completano l’edizione interviste, curiosità, cultura e tante storie che raccontano l’identità e la vita delle nostre comunità.

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