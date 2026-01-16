Carabinieri arrestano 24enne per droga. In casa oltre mezzo chilo di hashish

Un normale controllo su strada si è trasformato in un’operazione antidroga conclusa con un arresto. È accaduto nel pomeriggio di martedì 14 gennaio 2026, a Cepagatti, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 24enne di nazionalità italiana, sorpreso in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Il giovane è stato fermato mentre era alla guida di un’autovettura lungo viale dei Pini, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati. Fin dai primi istanti, l’atteggiamento del conducente ha destato sospetti nei militari, che hanno deciso di procedere con un accertamento più approfondito.

La perquisizione personale ha dato immediato riscontro alle intuizioni dei Carabinieri: il 24enne è stato trovato in possesso di 6,60 grammi di hashish, oltre a un coltello a serramanico, elemento che ha ulteriormente aggravato la sua posizione. A quel punto, considerati i riscontri emersi ed il comportamento del giovane, i militari hanno deciso di estendere il controllo anche all’abitazione.

È all’interno del domicilio che l’operazione ha assunto contorni ben più rilevanti. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto cinque panetti di hashish, contrassegnati da un logo raffigurante una scimmia con una sigaretta in bocca, per un peso complessivo di circa 500 grammi, oltre ad un ulteriore frammento della medesima sostanza stupefacente del peso di 14,50 grammi. Un quantitativo che, per modalità di confezionamento e consistenza, lascia ipotizzare una destinazione allo spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e sarà custodito presso il Reparto procedente, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il giovane è stato arrestato e, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria prontamente informata dai Carabinieri.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di controllo del territorio portate avanti quotidianamente dall’Arma, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno che continua a rappresentare una delle principali emergenze sul piano della sicurezza e della tutela della salute pubblica.

Un intervento che conferma l’efficacia dell’azione preventiva e repressiva dell’Arma dei Carabinieri, capaci di trasformare un controllo di routine in un’operazione decisiva contro la diffusione della droga sul territorio.