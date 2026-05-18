Carabinieri: dopo oltre quaranta anni l’appuntato Tancredi lascia il servizio attivo

Nel pomeriggio odierno, presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso, si è svolta una sobria e sentita cerimonia di commiato in onore dell’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Leonardo TANCREDI, giunto al traguardo del congedo per raggiunti…

Nel pomeriggio odierno, presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso, si è svolta una sobria e sentita cerimonia di commiato in onore dell’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Leonardo TANCREDI, giunto al traguardo del congedo per raggiunti limiti di età.

All’incontro, svoltosi in un clima di profonda vicinanza e affetto istituzionale, ha preso parte tutto l’Ufficio Comando del Comando Provinciale, unitamente a una rappresentanza di militari in servizio. Durante il suo intervento, il Comandante Provinciale, Colonnello Luigi DI SANTO, ha ripercorso brevemente le tappe salienti della carriera dell’Appuntato Scelto Qualifica Speciale TANCREDI, sottolineandone l’alto senso del dovere, la professionalità e l’abnegazione dimostrati in oltre 40 anni di servizio trascorsi a tutela della legalità e a supporto della cittadinanza, nella veste di Addetto alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Campobasso. Il momento più toccante è stato la consegna della medaglia ricordo, concessa dall’Istituzione, con la quale il Colonnello Di Santo ha voluto suggellare l’impegno profuso quotidianamente dal militare e ringraziarlo per il legame umano e professionale instaurato con i colleghi nel corso degli anni.

La cerimonia si è conclusa con i più fervidi auguri di un sereno futuro da parte di tutti i presenti per questa nuova fase della vita dell’Appuntato Scelto Qualifica Speciale TANCREDI. Parole di elogio anche da parte del diretto comandante, il Luogotenente Carica Speciale Francesco FRAIOLI, Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica, con cui ha condiviso un tragitto umano e professionale.

“Grazie di vero cuore, caro Leonardo! La Tua forte personalità ed il completo e solidissimo bagaglio professionale, maturato nel corso di numerose e significative esperienze di servizio ci accompagnerà per sempre!”