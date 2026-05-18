Furti per trentamila euro: ladro seriale del Chietino incastrato dai Carabinieri

I militari della Sezione Radiomobile della compagnia di Chieti hanno tratto in arresto un cinquantenne residente nel comune di Francavilla al Mare per aver commesso un furto ai danni di uno stabilimento balneare sito in quel centro.

Nella circostanza, l’uomo dopo aver danneggiato la porta di ingresso del ristorante di un lido della costa, asportava il registratore di cassa contenente alcune centinaia di euro, facendo scattare l’allarme. Tuttavia, grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, il cinquantenne veniva bloccato nei pressi del locale mentre tentava di fuggire con la refurtiva.

L’attività scaturisce dai numerosi controlli che i Carabinieri hanno posto in essere negli ultimi giorni al fine di prevenire e reprimere i diversi furti verificatisi negli ultimi mesi ai danni di esercizi pubblici situati sul litorale. Difatti, l’articolata ed ininterrotta attività di indagine condotta dal Comando Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare, anche grazie all’analisi serrata di tutte le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, ha permesso anche di acquisire elementi di prova relativi al coinvolgimento dell’uomo in altri otto furti, tutti commessi con le medesime modalità e volti ad asportare sia denaro contante che bottiglie di alcolici. I danni causati agli esercenti ammontano a circa 30.000 Euro, tenuto conto degli ingenti danni subiti dai commercianti in relazione al danneggiamento di porte e tensostrutture utilizzate per l’accesso ai locali.

All’esito del giudizio direttissimo celebratosi nella mattinata odierna, valutati anche i risultati delle indagini svolte in maniera meticolosa dai militari della Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare, oltre alla convalida dell’arresto, veniva applicata la misura cautelare della custodia cautelare in carcere. Pertanto il soggetto veniva ristretto presso la Casa Circondariale di Chieti.