 Loading…
lunedì 18 Maggio 2026
Ultim'ora Furti per trentamila euro: ladro seriale del Chietino incastrato dai Carabinieri
News

Ancora medaglie per Luca Palucci, il piccolo “grande” castiglionese in Francia campione di double dutch 

Ancora medaglie e questa volta una d'oro per Luca Palucci nei campionati nazionali di double doutch. Un oro e due bronzi in tre categorie differenti per il piccolo ma grande castiglionese in terra di Francia. Al giovanissimo campione…

Pubblicato il

Ancora medaglie e questa volta una d’oro per Luca Palucci nei campionati nazionali di double doutch. Un oro e due bronzi in tre categorie differenti per il piccolo ma grande castiglionese in terra di Francia. Al giovanissimo campione di salto con la corda e double dutch le congratulazioni da mamma e papà e un abbraccio da tutti i castiglionesi in patria.

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

Lascia un commento

Lascia un commento