Ancora medaglie per Luca Palucci, il piccolo “grande” castiglionese in Francia campione di double dutch 

Ancora medaglie e questa volta una d'oro per Luca Palucci nei campionati nazionali di double doutch. Un oro e due bronzi in tre categorie differenti per il piccolo ma grande castiglionese in terra di Francia. Al giovanissimo campione…

Ancora medaglie e questa volta una d’oro per Luca Palucci nei campionati nazionali di double doutch. Un oro e due bronzi in tre categorie differenti per il piccolo ma grande castiglionese in terra di Francia. Al giovanissimo campione di salto con la corda e double dutch le congratulazioni da mamma e papà e un abbraccio da tutti i castiglionesi in patria.