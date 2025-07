Carabinieri: il colonnello Di Lena al comando del battaglione MSU di stanza in Kosovo

Il tenente colonnello Massimo Di Lena, al comando del Reparto operativo del comando provinciale di Isernia e ufficiale incaricato di curare i rapporti con gli organi di stampa, lascia momentaneamente la sede pentra per prendere parte ad una importante e prestigiosa missione all’estero.

Nei prossimi giorni, infatti, l’ufficiale molisano, originario di Petacciato, già comandante della compagnia Carabinieri di Atessa con il grado di capitano, partirà alla volta del Kosovo per assumere il comando del battaglione MSU nell’ambito dell’operazione internazionale K-FOR, Multinational Specialized Unit.

La KFOR continua ad attuare il suo mandato, sulla base della risoluzione 1244 del 1999 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per contribuire a un ambiente sicuro e sicuro per tutte le persone e le comunità che vivono in Kosovo e alla libertà di movimento, in ogni momento e imparzialmente. KFOR opera in stretto coordinamento con la polizia del Kosovo e la missione dell’Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX) nei rispettivi ruoli di soccorritori per la sicurezza.

La missione internazionale NATO #KFOR opera da 26 anni, l’Italia – con il suo contingente – è fra i maggiori contributori dei 33 Paesi partecipanti e per 14 volte ne ha detenuto il comando.