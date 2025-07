Politiche di coesione, Marsilio: «No a centralizzazione statalista o accorpamento in un fondo unico nazionale»

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, chiamato a sostituire il Presidente Massimiliano Fedriga, ha presieduto oggi a Roma la seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alla quale ha partecipato anche la Presidente del Comitato europeo delle Regioni, Kata Tüttő.

Nel corso dell’incontro, la Conferenza ha affrontato, tra i vari punti all’ordine del giorno, la proposta di inviare al Governo una lettera per definire una cornice normativa sullo scambio e la raccolta dei dati personali relativi ai tumori di origine professionale.

Introducendo l’intervento di Tüttő, Marsilio ha ribadito la posizione ferma delle Regioni italiane sul futuro della politica di coesione post 2027. «Siamo al fianco della Presidente Tüttő – ha dichiarato Marsilio – e sosteniamo con determinazione la richiesta di mantenere le politiche di coesione fondate sui principi di sussidiarietà, condivisione e protagonismo dei territori. Diciamo no a ogni ipotesi di centralizzazione statalista o di accorpamento in un fondo unico nazionale che indebolirebbe l’efficacia della coesione stessa e persino della politica agricola».

Il Presidente ha quindi sottolineato che «la coesione è il pilastro principale su cui si regge l’Europa» e ha ribadito che le Regioni italiane continueranno a far sentire la propria voce anche in vista della presentazione del nuovo Quadro finanziario pluriennale dell’UE, attesa per il prossimo 16 luglio.